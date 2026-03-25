        Синоптики попередили про зміну погоди в Україні

        Віктор Алєксєєв
        25 Березня 2026 21:59
        Харківський зоопарк / Фото з Facebook Peter Chernetsov

        В Україні 26 березня синоптична ситуація змінюватиметься: холодний північний процес тимчасово поступиться теплішому весняному повітрю з південного заходу, повідомили в Укргідрометцентрі.

        Очікується інтенсивне падіння атмосферного тиску, надходження теплого повітря на висотах і збільшення хмарності.

        У більшості областей істотних опадів не прогнозується. Водночас уночі невеликий дощ можливий у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях, а вдень — місцями на крайньому заході та сході країни.

        Температура повітря вночі становитиме 0–5° тепла, вдень — +11…+16°. На півдні та в Закарпатті повітря прогріється до +18°. У Карпатах вночі близько 0°, вдень 8–13° тепла.

        У Київській області та столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

        Температура по області вночі 0–5° тепла, вдень 11–16°. У Києві вночі 2–4° тепла, вдень 13–15°.


