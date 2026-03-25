Ребров оцінив готовність збірної перед матчем зі Швецією

26 березня національна збірна України з футболу проведе матч півфіналу відбірного плейоф до чемпіонату світу 2026 року проти збірної Швеції. Поєдинок відбудеться у Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Напередодні гри головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив, що всі гравці тренуються в загальній групі та готові до матчу. Зокрема, Роман Яремчук готується до цієї зустрічі. Водночас двоє футболістів пропустять поєдинок і готуються до наступної гри.

За словами наставника, команда розуміє, заради кого грає, і додаткову мотивацію дають події в Україні.

Реклама

Реклама

Ребров також зазначив, що рішення щодо капітана буде ухвалене перед матчем, підкресливши, що в команді є достатньо лідерів.

Оцінюючи суперника, тренер наголосив, що збірна Швеції має потужну лінію атаки та є сильною командою, попри кадрові втрати.

Він додав, що для України надзвичайно важливо потрапити на чемпіонат світу, а гравці мають показати характер і повністю віддатися грі.

Матч Україна — Швеція можна буде переглянути на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт» та в усіх «MEGOPACK», а також безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у Т2 і кабельних мережах.