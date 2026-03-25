Піхотинці 93-ї бригади провели понад 7 місяців на позиціях під Костянтинівкою

Троє бійців батальйону Alcatraz 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» пробули на позиціях на Костянтинівському напрямку 224 дні, повідомили у пресслужбі підрозділу.

У цьому батальйоні воюють здебільше колишні ув’язнені. Після кількох невдалих спроб ротації, зірваних противником, цього разу їм вдалося успішно залишити позиції. За словами піхотинця з позивним «Блондин», цьому сприяли погодні умови.

Неймовірна витривалість: українські бійці тримали позиції понад пів року / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Наймолодший із групи, 21-річний боєць із позивним «Жид», розповів, що противник почав атакувати їх одразу після заходу на позицію.

«Нас почали розбирати одразу ж у перший день, за півгодини, як ми змінили групу. На нас витратили, мабуть, “фпвшок” сорок», — зазначив він.

За його словами, протягом двох днів ворог безперервно намагався знищити їхнє розташування.

За весь час перебування на позиціях бійці знищили понад десяток окупантів, водночас основну роботу із ураження живої сили противника виконували оператори безпілотників.

Прямі бойові зіткнення відбувалися переважно під час туману та дощу, коли російські військові могли наблизитися до позицій піхоти.

Про зіткнення з ворогом, поранення, спільний побут і те, як вдавалось протягом місяців забезпечувати піхотинців ліками і провізією – дивіться у сюжеті: