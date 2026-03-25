Демократи виграли вибори в окрузі Трампа у Флориді

У Флориді демократи перемогли на двох виборах до законодавчих органів штату, зокрема в окрузі, де розташований маєток Дональда Трампа Мар-а-Лаго, повідомляє POLITICO.

Демократка Емілі Грегорі перемогла кандидата-республіканця Джона Мейплса, якого підтримував Трамп, у виборах до Палати представників штату. Різниця становила трохи більше ніж два відсоткові пункти.

Також демократи здобули перемогу на виборах до сенату штату у Тампі, де переміг Браян Натан. Це місце раніше обіймав віцегубернатор Джей Коллінз.

Реклама

Реклама

Попри ці результати, Республіканська партія зберігає супербільшість у законодавчому органі Флориди.

Перемоги демократів відбулися на тлі тривалого домінування республіканців у штаті та стали продовженням тенденції до здобуття демократами місць у законодавчих органах різних штатів протягом останніх місяців.

У кампанії в окрузі Палм-Біч ключовими темами були питання вартості життя та податків. Водночас Дональд Трамп закликав виборців підтримати республіканця через свої соціальні мережі.

За даними виборчих записів, сам Трамп разом із членами родини голосував поштою на цих виборах.

Спеціальні вибори були призначені після кадрових рішень губернатора Рона Десантіса, які спричинили вакансії в законодавчих органах штату.