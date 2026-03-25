        РФ готує атаки на водопостачання: Зеленський дав нові доручення

        Віктор Алєксєєв
        25 Березня 2026 20:43
        Печенізька гребля після російського обстрілу, 21 вересня 2022 / Фото: Харківська ОВА / Фото Харківська ОВА
        Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах, які зазнали російських ударів, із особливою увагою до Чернігівської області, де тривають роботи з відновлення електропостачання.

        За його словами, урядовцям і команді Офісу президента доручено разом із військовими опрацювати питання посилення протиповітряної оборони, зокрема захисту від дронів у західних регіонах України, а також збільшити рубежі захисту.

        Зеленський також заявив, що, за наявною інформацією, Росія готує операцію проти систем водопостачання у найближчі місяці. У зв’язку з цим громадам доручено відповідально поставитися до захисту відповідних об’єктів.

        Президент зазначив, що Україна активізує дипломатичну роботу, зокрема з країнами Близького Сходу та Перської затоки, які зацікавлені в українському досвіді захисту від дронів. Україна, за його словами, пропонує взаємовигідне партнерство, очікуючи у відповідь підтримки, зокрема у сфері протидії балістичним загрозам та фінансування оборони.

        “Ми бачимо, що у Європі нас блокують, і поки цей ризик є, нам треба шукати додаткові можливості посилення. Близький Схід і Затока – це правильна перспектива, на наш погляд, й серйозні можливості посилити нас”, – заявив Президент.

        Окремо Зеленський повідомив про роботу з європейськими партнерами щодо розширення спільних проєктів із виробництва зброї, насамперед безпілотників, та підготовку нових домовленостей у цій сфері.


