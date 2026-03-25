Суд поставив крапку у справі вбивства підлітка на київському фунікулері

Київський апеляційний суд підтвердив законність вироку Артему Косову — довічне позбавлення волі за вбивство 16-річного Максима Матерухіна, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Суд відхилив апеляційну скаргу сторони захисту, яка наполягала на перекваліфікації злочину на вбивство через необережність.

Як зазначається, під час розгляду справи апеляційний суд повторно дослідив докази, на яких наполягали адвокати, однак вони не змінили висновків суду першої інстанції.

Реклама

Реклама

Згідно з встановленими обставинами, конфлікт був спровокований обвинуваченим, а його дії мали агресивний та хуліганський характер. Суд дійшов висновку, що тілесні ушкодження потерпілого стали прямим наслідком цілеспрямованих дій.

Також встановлено, що потерпілий та його друзі не виявляли ворожості чи неприязні до обвинуваченого.

У прокуратурі наголосили, що статус військовослужбовця УДО, а також стан алкогольного і наркотичного сп’яніння обвинуваченого підвищують ступінь відповідальності.

Призначене покарання у вигляді довічного позбавлення волі суд визнав справедливим і таким, що відповідає тяжкості злочину.

7 квітня 2024 року Максим Матерухін загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції Артем Косов штовхнув підлітка. Той упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї, і стік кров’ю за кілька хвилин ще до приїзду “швидкої”.