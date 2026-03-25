Іран ще розглядає пропозицію США щодо завершення війни в Перській затоці — Reuters

Іран досі розглядає пропозицію США щодо завершення війни в Перській затоці і поки не відкинув її остаточно, повідомив Reuters високопоставлений іранський чиновник.

За його словами, початкова реакція Тегерана була «непозитивною», однак остаточного рішення не ухвалено. Водночас публічно іранські посадовці різко відкидають можливість переговорів із адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Пропозицію з 15 пунктів до Ірану передала Пакистанська сторона. За даними джерел, офіційна відповідь Тегерана наразі не отримана, хоча очікується найближчим часом.

Раніше інший іранський чиновник підтвердив отримання пропозиції та зазначив, що переговори, у разі їх проведення, можуть відбутися в Пакистані або Туреччині.

Водночас джерела повідомляють, що США розглядають можливість відправлення тисяч військових до регіону Перської затоки, що може розширити варіанти для наземної операції.

За даними ізраїльських джерел, запропоновані умови передбачають вивезення іранських запасів високозбагаченого урану, припинення його збагачення, обмеження балістичної програми та припинення фінансування союзників у регіоні.

Попри це, іранські військові та представники влади публічно заявляють про відмову від переговорів із США. Вони також називають дії Вашингтона «зрадою дипломатії».

Між тим, бойові дії тривають: Ізраїль продовжує удари по Ірану, а Іран атакує Ізраїль і об’єкти союзників США в регіоні, зокрема в Кувейті, Йорданії та Бахрейні.

Також повідомляється, що Іран обмежив рух через Ормузьку протоку, дозволяючи прохід лише узгодженим із ним суднам.