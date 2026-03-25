Пожежа в нафтовому порту Приморськ триває третій день після атаки дронів

У російському нафтовому порту Приморськ (колишнє фінське місто Койвісто) третю добу триває пожежа після атаки дронів. У Фінляндії вже фіксують дим і не виключають його поширення на територію країни, повідомляє фінський державний мовник Yle.

Пожежа в нафтовому порту Приморськ, що на Балтиці приблизно за 50 кілометрів від кордону з Фінляндією, триває вже третій день після удару українських дронів у ніч із неділі на понеділок.

Унаслідок атаки загорілися кілька нафтових резервуарів у найбільшому російському нафтовому порту на Балтійському морі. Велику хмару диму було видно навіть із території Фінляндії — його зафіксували, зокрема, в районах Пютерлахті та Віролахті поблизу кордону.

За даними прикордонної охорони Фінської затоки, витоку нафти в море не виявлено. Уражена ділянка розташована приблизно за 750 метрів від узбережжя.

Як зазначив провідний дослідник Центру навколишнього середовища Фінляндії Харрі Канкаанпяя, безпосередньої загрози потрапляння нафти у море немає. Навіть у разі витоку вона насамперед потрапить у ґрунт, що спричинить локальні екологічні наслідки.

Водночас викиди в атмосферу залишаються значними. За оцінками експертів, згоряння 50 тисяч кубометрів нафти може спричинити викид близько 0,13 мегатонни CO₂, що відповідає добовим обсягам спалювання викопного палива.

До середи вітер утримував дим на російській території, однак метеорологи не виключають, що вже сьогодні він може досягти східної Фінляндії через зміну напрямку повітряних потоків.

Порт Приморськ відіграє стратегічну роль у російському експорті нафти, його пропускна спроможність перевищує мільйон барелів на добу.

У Фінляндії зазначають, що здатні виявляти наближення дронів, однак існує ризик їх відхилення від курсу, зокрема через GPS-глушіння. Повідомляється, що один із безпілотників уже був виявлений у Литві, а ще один — відхилився від маршруту та врізався у димову трубу електростанції в Естонії після входу в її повітряний простір із боку Росії.