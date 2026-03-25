До 40% нафтового експорту Росії зупинено – Reuters

Близько 40% потужностей з експорту нафти Росії зупинено після атак українських дронів, інциденту з трубопроводом та затримань танкерів, свідчать розрахунки Reuters на основі ринкових даних.

Йдеться приблизно про 2 мільйони барелів на добу. За даними агентства, це найбільше порушення нафтових поставок у сучасній історії Росії, яка є другим найбільшим експортером нафти у світі.

Зазначається, що перебої відбулися на тлі зростання цін на нафту понад 100 доларів за барель через війну навколо Ірану.

Україна цього місяця посилила атаки на російську нафтову та паливну інфраструктуру, вдаривши по всіх трьох основних західних експортних портах РФ — Новоросійську, Приморську та Усть-Лузі.

Під удари також потрапили нафтопровід «Дружба», який проходить через Україну до Угорщини та Словаччини, нафтоперекачувальні станції та нафтопереробні заводи.

У Києві заявляють, що такі дії спрямовані на зменшення доходів Росії від нафти й газу, які становлять близько чверті надходжень до держбюджету.

Водночас у Росії називають ці атаки терористичними та посилили заходи безпеки.

Через пошкодження інфраструктури та затримання танкерів у Європі також порушено постачання приблизно 300 тисяч барелів нафти на добу з арктичного порту Мурманськ.

За даними трейдерів, Москва змушена переорієнтовувати поставки на азійські ринки, однак ці маршрути мають обмежену пропускну здатність.

Росія продовжує постачання нафти до Китаю трубопроводами, а також морські поставки через порт Козьміно та з проєктів на Сахаліні.

Крім того, близько 300 тисяч барелів на добу Росія постачає на нафтопереробні заводи в Білорусі.