Прикордонники бригади “Гарт” знищили ворожий танк і ще купу цілей на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові знищили ворожий танк. Його виявили та атакували дронарі прикордонної бригади «Гарт».

Як зазначається, танки противник застосовує на цьому напрямку нечасто, оскільки така техніка швидко виявляється та стає ціллю для розвідувально-ударних груп безпілотників.

Реклама

Реклама

Під час спостереження за ворожою територією українські військові виявили танк окупантів і завдали по ньому удару.

У бригаді наголосили, що підрозділи «Гарту» у складі Сил оборони України продовжують знищувати ворога та не допускають його прориву на півночі Харківської області.

