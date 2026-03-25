Основні види стоматиту: як розпізнати різні форми запалення наприкінці зими?

Наприкінці зими кількість звернень із болем у роті зростає. Причина проста: імунітет ослаблений, слизова пересушена, а вірусні інфекції циркулюють активніше. У цей період запалення слизової рота часто розвивається швидше і перебігає болісніше. Щоб не пропустити серйозну форму, важливо розуміти, які саме види стоматиту типово загострюються наприкінці холодного сезону.

Які види стоматиту частіше виникають саме наприкінці зими?

Насамперед це інфекційні форми. Ослаблення місцевого імунітету створює умови для активації вірусів і грибків, рідше — бактерій. Травматичні та променеві варіанти не мають сезонної прив’язки, тому взимку не домінують.

Найхарактерніші сезонні варіанти:

вірусний, зокрема герпетичний;

грибковий кандидозний;

бактеріальний на тлі ГРВІ.

Саме ці форми стоматиту частіше діагностують у період після зимових інфекцій. Вони можуть починатися як ускладнення застуди або розвиватися паралельно з нею.

Як відрізнити сезонні форми стоматиту за клінічною картиною?

Відповідь дають характерні елементи ураження. Кожна форма має свої маркери, які помітні вже під час огляду:

пухирці з рідиною, що лопаються і залишають ерозії — частіше вірусна форма;

сирнистий білий наліт, який важко знімається — грибкова;

почервоніння, набряк і болючість без глибоких дефектів — катаральна;

округлі афти з сіруватим центром — афтозний процес.

Стоматит у дорослих наприкінці зими нерідко супроводжується підвищенням температури та болем під час ковтання. Якщо з’являється виражена кровоточивість або неприємний запах з рота, це може свідчити про глибше ураження слизової.

Остаточний висновок робить стоматолог. У більшості випадків достатньо клінічного огляду без складних досліджень.

Який підхід до лікування доцільний у цей період?

Тактика залежить від причини, але базові принципи однакові: зменшити запалення, контролювати інфекцію та дати слизовій можливість відновитися.

Серед рекомендованих кроків:

щадна дієта без гарячої та подразнювальної їжі;

регулярна гігієна порожнини рота;

місцева антисептична терапія;

усунення травмуючих факторів.

У складі комплексного лікування лікар може рекомендувати перевірені місцеві засоби з антисептичною та протизапальною дією. Одним з таких варіантів є льодяники Лісобакт®, які застосовують при афтозних і запальних процесах слизової за призначенням спеціаліста. Вони містять лізоцим і піридоксин, завдяки чому впливають на широкий спектр мікроорганізмів, що можуть підтримувати запальний процес, та сприяє відновленню слизової оболонки.

Своєчасна терапія дає змогу зменшити симптоми вже в перші дні та запобігти переходу процесу в затяжну форму. Наприкінці зими це особливо важливо, адже повторні інфекції можуть провокувати рецидиви.

