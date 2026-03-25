        1,5 тис. доларів за “обмежену придатність”: у Львові хірург вимагав гроші у військового

        Галина Шподарева
        25 Березня 2026 14:02
        Затримання підозрюваного у вимаганні грошей у військового / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
        У Львові затримали судинного хірурга військового госпіталю, якого підозрюють у вимаганні 1,5 тисячі доларів у військовослужбовця. За цю суму лікар обіцяв забезпечити медичний висновок про обмежену придатність до служби.

        Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

        За даними слідства, за оформлення медичних документів лікар вимагав гроші у солдата, який за станом здоров’я мав законні підстави для служби в тилу. За цю суму хірург обіцяв “вирішити питання” та вплинути на рішення військово-лікарської комісії.

        У разі відмови надати кошти підозрюваний погрожував створенням перешкод. Солдат погодився на умови, звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.

        Лікаря затримали після отримання обумовленої суми в салоні власного автомобіля на одній із вулиць Львова.

        Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.


