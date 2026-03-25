Орбан погрожує припинити постачання газу Україні до відновлення роботи “Дружби”

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна припинить постачання газу Україні до відновлення роботи нафтопроводу “Дружба”. За його словами, рішення пов’язане із забезпеченням енергетичної безпеки Угорщини.

Про це Віктор Орбан повідомив 25 березня у Facebook.

За словами Орбана, “доки Україна не забезпечить постачання нафти, вона не отримуватиме газ з Угорщини”.

Прем’єр додав, що постачання газу будуть припиняти поступово, а вивільнені обсяги направлятимуть у внутрішні сховища.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив закупівлю російської нафти, однак для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили виняток через відсутність доступу до моря та залежність від нафтопроводу “Дружба”. Австрія згодом диверсифікувала постачання.

Наприкінці січня трубопровід був пошкоджений унаслідок російських обстрілів. Водночас угорські та словацькі посадовці це заперечують, посилаючись на супутникові дані.