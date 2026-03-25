У Міноборони готують нові правила мобілізації, — Веніславський

У Міністерстві оборони України готують пропозиції щодо вдосконалення мобілізації, які мають зменшити конфлікти та звинувачення у порушенні прав людини. Перші напрацювання очікуються у квітні, після чого їх винесуть на обговорення.

Про це повідомив нардеп Федір Веніславський, пише Telegraf.

За словами Веніславського, окрему увагу приділяють справедливому розподілу мобілізаційного навантаження між громадами. Йдеться про ситуації, коли в окремих селах мобілізували більшість чоловіків, тоді як у великих містах, зокрема Києві, ситуація відрізняється.

Нардеп підкреслив, що таку різницю особливо гостро відчувають військові, які повертаються з фронту на лікування. За їхніми словами, формується відчуття “двох паралельних реальностей”: однієї — пов’язаної з війною, та іншої — із відносно спокійним життям у тилу.

“Тому над цим всі працюємо — і ми, і Офіс Президента, і Міністерство оборони. Я думаю, що будуть напрацьовані якісь адекватні, справедливі правила мобілізації, які удосконалять, мінімізують конфлікти і забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним”, — зазначив Веніславський.