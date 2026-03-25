На Донеччині через знищення греблі вводитимуть графіки подачі води

23 березня російські окупанти двома авіабомбами зруйнували греблю на Сіверському Дінці в районі Райгородка. Запасів води у резервуарах Першого та Другого підйомів залишилось орієнтовно на два тижні.

Про це Суспільне Донбас повідомив генеральний директор КП “Компанія Вода Донбасу” Ігор Новак

У звʼязку з тим, що обстрілом зруйновано гідровузол, немає можливості наповнювати водозабори на Першому та Другому підйомах каналу Сіверський Донець Донбас.

“Наразі води залишилось на два тижні. Тому у містах Донеччини будуть введені графіки подачі води. Також дуже просимо людей раціонально та економно використовувати воду”, — наголосив Ігор Новак.

Що відомо про удари по греблям на Донеччині

Восени 2022 року російська армія вже підривала греблю на Сіверському Дінцю в району Райгородка. Тоді окупанти відступали із Святогірська та Лимана після успішного наступу Сили оборони України на Харківщині. Внаслідок підриву Райгородок був частково підтоплений.

Греблю відремонтували влітку 2024 року коштом Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Тоді відновили основні підйомні механізми шлюзів, розчистили завали, що утворилися внаслідок пошкоджень, а також допомогли у очищенні території від нерозірваних боєприпасів, щоб зменшити ризики для комунальних працівників.