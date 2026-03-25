Стрілянина в Одесі: водій авто відкрив вогонь по патрульних, двоє поранених

Увечері 25 березня в Одесі водій автомобіля відкрив стрільбу по патрульних поліцейських. Двоє правоохоронців дістали вогнепальні поранення.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Постріли пролунали під час перевірки документів у водія авто. Двоє патрульних зазнали поранень, наразі їм надають медичну допомогу.

Реклама

Реклама

Для затримання стрілка введено спеціальну поліцейську операцію. За попередніми даними, чоловік перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.

На місці працює слідчо-оперативна група та інші служби, обставини події встановлюються.