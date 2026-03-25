        Кримінал

        Стрілянина в Одесі: водій авто відкрив вогонь по патрульних, двоє поранених

        Галина Шподарева
        25 Березня 2026 22:58
        Правоохоронці на місці стрілянини в Одесі / Фото: Нацполіція
        Увечері 25 березня в Одесі водій автомобіля відкрив стрільбу по патрульних поліцейських. Двоє правоохоронців дістали вогнепальні поранення.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Постріли пролунали під час перевірки документів у водія авто. Двоє патрульних зазнали поранень, наразі їм надають медичну допомогу.

        Для затримання стрілка введено спеціальну поліцейську операцію. За попередніми даними, чоловік перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.

        На місці працює слідчо-оперативна група та інші служби, обставини події встановлюються.


