Російський БпЛА атакував вантажівку на Сумщині, постраждав чоловік

У Сумській області протягом доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів. Унаслідок атак поранено трьох людей та зафіксовано значні руйнування інфраструктури.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів.

У Верхньосироватській громаді Сумського району внаслідок влучання БпЛА у вантажний автомобіль травмовано 47-річного чоловіка. Також пошкоджено приватні будинки, адміністративні будівлі, підприємства, транспорт і об’єкти енергетичної інфраструктури.

У Великописарівській громаді Охтирського району внаслідок удару БпЛА поранено двох людей — 60-річного чоловіка та 45-річну жінку. Пошкоджено приватні будинки і цивільний транспорт.

У Шосткинському районі пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки та автомобілі. У Конотопському районі зафіксовано руйнування об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема знищено будинок культури та пошкоджено житловий сектор.