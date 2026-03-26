        Події

        Російський БпЛА атакував вантажівку на Сумщині, постраждав чоловік

        Галина Шподарева
        26 Березня 2026 07:23
        читать на русском →
        Вантажівка після влучання російського БпЛА на Сумщині / Фото: Нацполіція
        Вантажівка після влучання російського БпЛА на Сумщині / Фото: Нацполіція

        У Сумській області протягом доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів. Унаслідок атак поранено трьох людей та зафіксовано значні руйнування інфраструктури.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів.

        У Верхньосироватській громаді Сумського району внаслідок влучання БпЛА у вантажний автомобіль травмовано 47-річного чоловіка. Також пошкоджено приватні будинки, адміністративні будівлі, підприємства, транспорт і об’єкти енергетичної інфраструктури.

        У Великописарівській громаді Охтирського району внаслідок удару БпЛА поранено двох людей — 60-річного чоловіка та 45-річну жінку. Пошкоджено приватні будинки і цивільний транспорт.

        У Шосткинському районі пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки та автомобілі. У Конотопському районі зафіксовано руйнування об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема знищено будинок культури та пошкоджено житловий сектор.

        Наслідки обстрілів Сумщини / Фото: Нацполіція

        усі новини