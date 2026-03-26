        Суспільство

        Росіяни втратили у війні проти України ще 1210 солдатів за добу

        Галина Шподарева
        26 Березня 2026 07:07
        Знищена російська техніка / Фото: Генштаб ЗСУ
        З 25 на 26 березня доби артилерія, ракетні війська та авіація ЗСУ завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів та уразили низку військової техніки противника. Протягом доби у війні проти України Росія втратила ще 1210 солдатів.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також протягом минулої доби ЗСУ знищили:

        • 1 танк;
        • 4 ББМ;
        • 49 артилерійських систем;
        • 2 РСЗВ;
        • 1 засіб ППО;
        • 2038 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 201 одиницю автомобільної техніки;
        • 2 одиниці спеціальної техніки.

