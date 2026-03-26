Росіяни втратили у війні проти України ще 1210 солдатів за добу

З 25 на 26 березня доби артилерія, ракетні війська та авіація ЗСУ завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів та уразили низку військової техніки противника. Протягом доби у війні проти України Росія втратила ще 1210 солдатів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також протягом минулої доби ЗСУ знищили:
- 1 танк;
- 4 ББМ;
- 49 артилерійських систем;
- 2 РСЗВ;
- 1 засіб ППО;
- 2038 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 201 одиницю автомобільної техніки;
- 2 одиниці спеціальної техніки.