Сили ППО збили 130 російських дронів під час нічної атаки на Україну

У ніч на 26 березня російські війська атакували Україну 153 ударними безпілотниками різних типів. За попередніми даними, сили ППО збили або подавили 130 із них.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 25 березня РФ запустила по Україні 153 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим. Близько 100 із них – “шахеди”.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 130 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на п’яти локаціях.