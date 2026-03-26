Україна виходить зі 116 договорів із РФ, Білоруссю та СНД

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про припинення дії 116 міжнародних договорів, укладених із Росією, Білоруссю та в рамках СНД (Співдружність Незалежних Держав). Рішення ініціювало Міністерство закордонних справ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, постановою припиняється дія 25 договорів, денонсуються три та здійснюється вихід із 88 міжнародних угод. З них п’ять укладено з РФ, 23 — з Білоруссю, 87 — у рамках СНД, ще один — тристоронній між Україною, РФ і Білоруссю.

Сибіга зазначив, що цей крок є частиною системної роботи з перегляду договірно-правової бази України з урахуванням умов війни та нової безпекової архітектури в Європі.

Він також нагадав, що раніше указами президента Україна вийшла ще з 31 договору в рамках СНД, а у Верховній Раді зареєстровано 14 законопроєктів щодо припинення дії ще 74 угод.

За словами міністра, ці рішення фактично завершують основний етап приведення міжнародно-правової бази України у відповідність до реалій війни.

“Це моя принципова позиція як міністра — позбуватися всього, що може послаблювати Україну, відрізати все, що колись поєднувало нас із державою-агресором, будувати серйозну, стратегічну та довгострокову лінію оборони вільного світу на східному кордоні України, а краще — ще далі за ним”, — зазначив Сибіга.