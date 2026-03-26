У Чорному морі стався вибух на танкері “тіньового флоту” РФ: Туреччина заявляє про атаку підводного БпЛА

У 15 миль від Стамбульської протоки у Чорному морі стався вибух на танкері Altura, який йшов до Стамбулу під прапором Сьєрра-Ліоне і перевозив 140 тисяч тонн нафти із Новоросійська, РФ.

Про це повідомляє видання NTV з посиланням на міністерство транспорту та інфраструктури.

Судно зазнало пошкоджень, зокрема на палубі та в машинному відділенні.

Унаслідок вибуху танкер почав набирати воду та звернувся по термінову допомогу. За даними міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіра Уралоглу, інцидент попередньо пов’язують із застосуванням безпілотного морського апарата.

місце події направили служби берегової безпеки, берегову охорону та аварійне судно Nene Hatun.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Стан здоров’я 27 членів екіпажу — задовільний.

За даним ГУР МО України, танкер Altura регулярно возить російську нафту до Індії та Грузії. З 2025 року танкер перебуває під санкціями України та Швейцарії, а з 2026 — Великої Британії.