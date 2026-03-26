Роман “Фіш” із Lasar’s Group отримав звання Героя України та “Золоту Зірку”

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден “Золота Зірка” майору, заступнику командира окремого загону спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України Роману “Фішу”.

Про це повідомили у підрозділі Lasar’s Group НГУ.

Роман “Фіш” був одним із перших учасників Lasar’s Group. До служби він займався дронами як хобі, а навесні 2022 року приєднався до підрозділу.

Як пілот він особисто знищив понад 500 одиниць техніки противника. Також керував першими бомберами підрозділу та брав участь у розвитку напрямків, зокрема FPV.

Раніше Роман “Фіш” став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.