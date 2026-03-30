Полковника Нацгвардії затримали за спробу купити фіктивну інвалідність за 6 тис. доларів

У Києві затримали полковника Національної гвардії України, який намагався оформити фіктивну інвалідність для звільнення зі служби. За даними слідства, він пропонував хабар за “потрібне” рішення.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Йдеться про колишнього начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації. За версією слідства, військовослужбовець хотів незаконно виключитися з військового обліку, оформивши інвалідність II групи.

Для цього він звернувся до члена експертної команди одного з медзакладів Києва та запропонував хабар. Медик відмовив і підтвердив відсутність підстав для встановлення інвалідності, однак підозрюваний продовжив спроби.

24 березня 2026 року він передав частину обумовленої суми — 3 тисячі доларів, після чого був затриманий. Під час обшуків вилучили гроші та інші докази, також перевіряється можлива причетність інших осіб.

25 березня чоловіку повідомили про підозру за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн. У передачі підозрюваного на поруки відмовлено.