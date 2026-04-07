Суддю Господарського суду Сумської області засудили до 8,5 років за хабар

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Господарського суду Сумської області до 8 років і 6 місяців ув’язнення. Його визнали винним у вимаганні хабаря.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 7 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Господарського суду Сумської області, який наразі є суддею цього суду.

Суд визнав його винуватим у вимаганні у місцевого бізнесмена 26 600 доларів за вирішення земельного питання.

Його дії кваліфіковано за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Також суд заборонив обіймати посади судді строком на три роки та постановив конфіскувати все належне йому майно.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.