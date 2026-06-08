Українські дрони вже самостійно збивають “шахеди” на Харківщині: Федоров показав відео

Українські розробники створили технологію, яка дозволяє майже повністю автоматизувати процес перехоплення російських дронів Shahed. Система вже пройшла успішне бойове випробування на Харківщині.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Технологію нового покоління для боротьби з російськими ударними безпілотниками Shahed розробили у межах платформи Brave1. Рішення автоматизує 95% процесу перехоплення — від запуску дрона до знищення цілі.

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Під час роботи оператор у режимі реального часу бачить рух повітряних цілей, обирає потрібну ціль та дає команду на ураження. Після цього система самостійно веде дрон-перехоплювач, розпізнає ціль і наводиться на неї без додаткового втручання.

Розробка вже пройшла успішне бойове випробування на Харківщині.

“Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік. Автономність — один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО”, — написав Федоров.

За його словами, такі технології дозволяють швидше реагувати на масовані атаки безпілотників та підвищують ефективність захисту українських міст. Триває масштабування рішень, які довели свою ефективність під час бойового застосування.