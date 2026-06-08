СБУ затримала відправника посилки, вибух якої вбив працівника “Нової пошти” у Києві

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, якого підозрюють у відправленні посилки з боєприпасами, що вибухнула на терміналі «Нової пошти» в Києві 5 червня. Унаслідок детонації загинув працівник відділення, ще двоє людей зазнали травм.

Вибух у терміналі «Нової пошти» в Києві: затримано чоловіка, який відправив боєприпаси / Фото: СБУ

Як повідомили в Службі безпеки України, вибух стався вранці 5 червня під час розвантаження посилок на одному з терміналів «Нової пошти» в Оболонському районі столиці.

За даними слідства, в одній із посилок перебували осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонене. Відправником небезпечного вантажу виявився 35-річний уродженець Донецької області, який нині проживає в Запорізькій області.

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Слідство встановило, що чоловік незаконно придбав засоби ураження та надіслав їх своєму знайомому до Києва, порушивши правила безпеки.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання. Під час обшуків у його мобільному телефоні виявили дані щодо вмісту посилки та її відправлення.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Солом’янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.