СБУ затримала відправника посилки, вибух якої вбив працівника “Нової пошти” у Києві

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, якого підозрюють у відправленні посилки з боєприпасами, що вибухнула на терміналі «Нової пошти» в Києві 5 червня. Унаслідок детонації загинув працівник відділення, ще двоє людей зазнали травм.
Як повідомили в Службі безпеки України, вибух стався вранці 5 червня під час розвантаження посилок на одному з терміналів «Нової пошти» в Оболонському районі столиці.
За даними слідства, в одній із посилок перебували осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонене. Відправником небезпечного вантажу виявився 35-річний уродженець Донецької області, який нині проживає в Запорізькій області.
Слідство встановило, що чоловік незаконно придбав засоби ураження та надіслав їх своєму знайомому до Києва, порушивши правила безпеки.
Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання. Під час обшуків у його мобільному телефоні виявили дані щодо вмісту посилки та її відправлення.
Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Солом’янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.