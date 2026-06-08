Збитки на 231 млн грн: за закупівлю неякісних тактичних рукавиць для армії судитимуть експосадовця Міноборони

До суду передали справу колишнього виконувача обов’язків директора Департаменту державних закупівель Міноборони. Через службову недбалість посадовця Збройні сили України отримали 300 тисяч пар тактичних рукавиць, непридатних для використання.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, Міністерство оборони уклало контракти на постачання тактичних рукавиць на суму понад 231 млн грн. Посадовець відповідав за проведення цих закупівель.

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Слідство встановило, що під час укладання договорів із документації були вилучені вимоги щодо обов’язкової відповідності продукції стандартам Міноборони. Також змінювалися характеристики товару та погоджувалася авансова оплата без належного обґрунтування.

У результаті армія отримала 300 тисяч пар рукавиць, які не відповідали встановленим вимогам. Висновки експертиз підтвердили, що вони не забезпечували належного захисту військовослужбовців і були непридатними для використання за призначенням.

Зокрема, замість передбаченої технічними умовами термопластичної гуми вироби були виготовлені зі звичайної гуми. Вони не пройшли базові випробування на опір різанню та проколу.

Збитки державі перевищують 231 млн грн. У серпні 2025 року колишньому посадовцю повідомили про підозру, а нині обвинувальний акт скеровано до суду.