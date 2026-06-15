У Міноборони пояснили, що буде з військовими, які не підпишуть новий контракт

Українські військовослужбовці, які не захочуть підписувати нові контракти, запропоновані Міністерством оборони, продовжать службу до оголошення демобілізації.

Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік під час брифінгу 15 червня, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, нові контракти вже доступні для укладення. Водночас військові, які відмовляться від них, не втратять чинне грошове забезпечення.

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«Хто не підпише контракт, то служитиме до демобілізації. А по грошах у нього буде все те саме, що і в тих, хто підписав. Тільки контрактник через 10 місяців поїде додому і отримає відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення демобілізації», — пояснив Банік.

Також у Міноборони повідомили про спрощення механізму повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини. Тепер охочі повернутися на службу можуть зробити це без направлення до батальйонів резерву та отримають можливість самостійно обрати підрозділ для подальшої служби.

За словами Баніка, вже подано близько 80 заявок на повернення, а 22 з них погоджено. Частина військовослужбовців уже прибула до нових підрозділів.

Заступник міністра також пояснив різницю між умовами контрактів для чинних військових та цивільних громадян, які лише вступають на службу. Він зазначив, що найкоротший контракт для цивільних становить 14 місяців, тоді як для військовослужбовців передбачено 10-місячний контракт.

Крім того, військові, які служать із 2022 року та укладуть новий контракт, після його завершення зможуть отримати тривалу відстрочку від мобілізації. Її тривалість залежатиме від загального строку служби та часу, проведеного в зоні бойових дій.

Окремо Банік повідомив, що військовослужбовці, які вже мають чинні контракти і наближаються до завершення строку їхньої дії, також зможуть претендувати на шестимісячну відстрочку після закінчення контракту.

Водночас механізм майбутнього звільнення військових зі служби наразі ще розробляється. За словами заступника міністра, час служби не планують враховувати за однаковим принципом для всіх категорій військовослужбовців, а деталі системи та критерії визначення черговості звільнення мають бути опрацьовані до кінця року.