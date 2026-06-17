Федоров анонсував часткове звільнення військових, які служать із 2022 року

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що вже наприкінці осені 2026 року в Україні можуть розпочати часткове звільнення військовослужбовців, які проходять службу з початку повномасштабного вторгнення або раніше.

Про це Михайло Федоров повідомив в інтерв’ю ТСН.

“Ми домовилися з президентом, що з кінця осені цього року почнеться часткове, по суті, звільнення зі служби для тих, хто в армії з 2022 року й раніше”, — сказав Федоров.

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Він пояснив, що під час ухвалення рішень враховуватимуть два основні показники — загальний термін служби, починаючи з 2014 року, а також кількість бойових днів.

“Якщо ви, наприклад, служите з 2022 року, і у вас є велика кількість бойових днів, то ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року”, — зазначив міністр.

У Міноборони планують створити спеціальний калькулятор, за допомогою якого військовослужбовці зможуть перевірити свої показники та орієнтовні строки можливого звільнення. Остаточні рішення ухвалюватиме Генеральний штаб на підставі даних про тривалість служби та участь у бойових діях.

Федоров також прокоментував експериментальний проєкт добровільного переходу військових на дворічні контракти. За його словами, указ президента про звільнення військовослужбовців, які служать із 2022 року або раніше, матиме пріоритет над такими контрактами.

Міністр додав, що військові, які укладали контракти раніше, також матимуть можливість скористатися новою системою відстрочки або переукласти контракт на оновлених умовах.