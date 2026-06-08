ЗСУ вдарили по нафтобазі під Новоросійськом та важливому вузлу нафтопроводів у Волгоградській області

Сили оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території Росії, зокрема по нафтобазі «Грушовая» у Краснодарському краї та станції «Красний Яр» у Волгоградській області. На обох об’єктах зафіксовано пожежі.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що 7 червня та в ніч на 8 червня українські підрозділи уразили низку важливих об’єктів російських окупаційних військ.

Зокрема, у Краснодарському краї РФ було уражено перевальну нафтобазу «Грушовая» в районі населеного пункту Грушовая Балка. За даними Генштабу, на території об’єкта виникла пожежа, а масштаби пошкоджень уточнюються.

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Нафтобаза входить до складу перевалочного комплексу «Шесхарис» — кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні Росії. Об’єкт використовується для прийому, зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ.

Крім того, Сили оборони завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області. У Генштабі зазначили, що на території об’єкта також виникла пожежа.

За інформацією українських військових, станція є вузловим елементом маршрутів постачання нафти на Волгоградський нафтопереробний завод і до експортного термінала «Шесхарис» через нафтопровід «Куйбишев — Тихорецьк».

Також повідомляється про ураження радіолокаційної станції противника в районі Кабардінки Краснодарського краю.

Окрім цього, українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками в районах Новобогданівки та Новоіванівки Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Черкаської Конопельки Курської області РФ.

За даними Генштабу, уражено майстерню підрозділу безпілотників окупантів у районі Бурчака Запорізької області, склади матеріально-технічних засобів у районах Василівки Запорізької області та Зеленого Поля Донецької області, а також місця зосередження особового складу противника в районах Берестка, Степногірська та Басівки.

Також підтверджено результати удару по нафтобазі «Усть-Лабинская» у Краснодарському краї РФ, завданого 6 червня. За даними Генштабу, там було пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни з паливно-мастильними матеріалами.