        Події

        ЗСУ вдарили по нафтобазі під Новоросійськом та важливому вузлу нафтопроводів у Волгоградській області

        Сергій Бордовський
        8 Червня 2026 13:21
        читать на русском →
        У Краснодарському краї після атаки загорілася нафтобаза «Грушовая» / Фото із соцмереж
        У Краснодарському краї після атаки загорілася нафтобаза «Грушовая» / Фото із соцмереж

        Сили оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території Росії, зокрема по нафтобазі «Грушовая» у Краснодарському краї та станції «Красний Яр» у Волгоградській області. На обох об’єктах зафіксовано пожежі.

        У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що 7 червня та в ніч на 8 червня українські підрозділи уразили низку важливих об’єктів російських окупаційних військ.

        Зокрема, у Краснодарському краї РФ було уражено перевальну нафтобазу «Грушовая» в районі населеного пункту Грушовая Балка. За даними Генштабу, на території об’єкта виникла пожежа, а масштаби пошкоджень уточнюються.

        Реклама
        Реклама

        Нафтобаза входить до складу перевалочного комплексу «Шесхарис» — кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні Росії. Об’єкт використовується для прийому, зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ.

        Крім того, Сили оборони завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області. У Генштабі зазначили, що на території об’єкта також виникла пожежа.

        За інформацією українських військових, станція є вузловим елементом маршрутів постачання нафти на Волгоградський нафтопереробний завод і до експортного термінала «Шесхарис» через нафтопровід «Куйбишев — Тихорецьк».

        Також повідомляється про ураження радіолокаційної станції противника в районі Кабардінки Краснодарського краю.

        Окрім цього, українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками в районах Новобогданівки та Новоіванівки Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Черкаської Конопельки Курської області РФ.

        За даними Генштабу, уражено майстерню підрозділу безпілотників окупантів у районі Бурчака Запорізької області, склади матеріально-технічних засобів у районах Василівки Запорізької області та Зеленого Поля Донецької області, а також місця зосередження особового складу противника в районах Берестка, Степногірська та Басівки.

        Також підтверджено результати удару по нафтобазі «Усть-Лабинская» у Краснодарському краї РФ, завданого 6 червня. За даними Генштабу, там було пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни з паливно-мастильними матеріалами.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov