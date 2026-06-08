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РФ вдарила по чотирьох об’єктах ДТЕК на Дніпропетровщині: без світла 67 населених пунктів

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“Уночі 8 червня ворог знову завдав удару. Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів — понад 30 тис. родин”, — йдеться в повідомленні.

Про це повідомили в ДТЕК .

У ніч на 8 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Без електропостачання залишилися 67 населених пунктів, де проживають понад 30 тисяч родин.