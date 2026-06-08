РФ вдарила по чотирьох об’єктах ДТЕК на Дніпропетровщині: без світла 67 населених пунктів

У ніч на 8 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Без електропостачання залишилися 67 населених пунктів, де проживають понад 30 тисяч родин.
Про це повідомили в ДТЕК.
Протягом вихідних російські війська завдали ударів по чотирьох енергетичних об’єктах ДТЕК на Дніпропетровщині.
“Уночі 8 червня ворог знову завдав удару. Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів — понад 30 тис. родин”, — йдеться в повідомленні.
На одному з об’єктів сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС.
Наразі енергетики очікують дозволу саперів, після чого зможуть розпочати аварійно-відновлювальні роботи.