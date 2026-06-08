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        РФ вдарила по чотирьох об’єктах ДТЕК на Дніпропетровщині: без світла 67 населених пунктів

        Галина Шподарева
        8 Червня 2026 17:07
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        Ліквідація пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС
        Ліквідація пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС

        У ніч на 8 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Без електропостачання залишилися 67 населених пунктів, де проживають понад 30 тисяч родин.

        Про це повідомили в ДТЕК.

        Протягом вихідних російські війська завдали ударів по чотирьох енергетичних об’єктах ДТЕК на Дніпропетровщині.

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        “Уночі 8 червня ворог знову завдав удару. Без електроенергії залишилися 67 населених пунктів — понад 30 тис. родин”, — йдеться в повідомленні.

        На одному з об’єктів сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС.

        Наразі енергетики очікують дозволу саперів, після чого зможуть розпочати аварійно-відновлювальні роботи.


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