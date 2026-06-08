FT: Кремль злякався сценарію Тегерана й відключив камери навколо Путіна

Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї внаслідок ізраїльського удару російські спецслужби тимчасово відключили систему відеоспостереження, яка використовується для охорони Володимира Путіна та його найближчого оточення.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Рішення було ухвалене після того, як ізраїльські спецслужби нібито використали дані зі зламаних дорожніх камер для аналізу переміщень Алі Хаменеї, його охорони та оточення. Як стверджують співрозмовники виданя, систему відеоспостереження навколо Путіна знову ввімкнули лише після її ізоляції від інтернету та додаткової перевірки безпеки.

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Водночас, за інформацією українських хакерів, камери в Москві і навіть навколо Кремля “як і раніше працюють і регулярно зламуються”. Джерело FT не уточнило, чи має Україна можливість аналізувати їх за допомогою штучного інтелекту, як це зробили ізраїльські спецслужби в Тегерані. Подібними інструментами володіють також США і Велика Британія, які надавали українським військовим точну інформацію про цілі, включаючи розвіддані із зображеннями високої роздільної здатності, отримані з безпілотників.

За інформацією видання, сучасні системи на основі штучного інтелекту дозволяють спецслужбам швидко аналізувати великі масиви відеозаписів за допомогою пошукових запитів на кшталт “двоє чоловіків передають один одному сумку” або “автомобіль, який кілька разів проїжджав одне місце за короткий час”. Генеральний директор ізраїльського стартапу Conntour Матан Голднер заявив: “Простіше кажучи, ми вперше в історії можемо спілкуватися з комп’ютерами, використовуючи мову для обговорення того, що вони бачать”.

За словами співрозмовників FT, можливості таких технологій суттєво зросли упродовж останніх кількох років. Один із європейських чиновників, країна якого використовує подібні системи, зазначив: “Ми можемо шукати поведінку, а не об’єкти — це відкрило цілий світ нових можливостей”.

Як пише Financial Times, Росія також активно впроваджує системи відеоаналітики на базі штучного інтелекту. Місяць тому глава “Ростеху” Сергій Чемезов повідомив Володимиру Путіну, що подібні рішення вже тестували майже всі регіони країни. За його словами, вони допомагають правоохоронним органам швидко знаходити злочинців та зниклих людей.

Водночас джерело видання в одній із країн розвідувального альянсу “П’ять очей” заявило, що такі системи можуть бути використані й іноземними спецслужбами. “Камери встановлюють вони — а нам залишається лише знайти спосіб у них проникнути. І такий спосіб завжди знайдеться”, — сказав співрозмовник FT.

Наприкінці травня директор ФСБ Олександр Бортніков також попереджав про ризики злому подібних систем. За його словами, “явним тривожним сигналом” стала ліквідація представників вищого керівництва Ірану, а координати їхнього місцеперебування нібито були отримані, зокрема, через програмні “закладки” в системах відеомоніторингу Тегерана.