        Суспільство

        Прикордонники зіпсували романтичну подорож жителю Донеччини: в авто знайшли одразу двох дружин

        Галина Шподарева
        8 Червня 2026 15:07
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        Житель Донеччини з 63-річною дружиною / Фото: ДПСУ
        Житель Донеччини з 63-річною дружиною / Фото: ДПСУ

        У пункті пропуску “Шегині” прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати з України разом із жінкою, з якою перебував у офіційному шлюбі. Під час перевірки з’ясувалося, що в тому ж автомобілі перебувала його цивільна дружина.

        Про це повідомили в ДПСУ.

        На виїзд з України прямували 43-річний житель Донецької області та 63-річна жінка із Запорізької області. Під час співбесіди чоловік розповів, що після переїзду до Запоріжжя познайомився з жінкою та згодом вони вирішили офіційно одружитися.

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        За словами чоловіка, подорож мала туристичну мету – він хотів показати дружині інші країни та провести з нею час за кордоном. Однак під час перевірки прикордонники встановили, що в тому ж транспортному засобі перебувала його цивільна дружина, з якою він проживає.

        Чоловік запевняв, що не платив коштів за укладення шлюбу, а жінка погодилася стати його дружиною добровільно.

        Про виявлені ознаки кримінального правопорушення за ст. 332 Кримінального кодексу України (“Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”) прикордонники повідомили співробітників Національної поліції.


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