        Суспільство

        Смертельна ДТП у Києві: водія Mercedes заарештували без права застави

        Сергій Бордовський
        8 Червня 2026 13:55
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        Суд відправив під варту водія Mercedes, який вбив чотирьох людей у підземному переході Києва / Фото: Нацполіція
        Суд відправив під варту водія Mercedes, який вбив чотирьох людей у підземному переході Києва / Фото: Нацполіція

        Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію Mercedes, який в’їхав у підземний пішохідний перехід у Солом’янському районі столиці та спричинив загибель чотирьох людей. Підозрюваного взято під варту без права внесення застави.

        Як повідомили в поліції Києва, 49-річний житель Херсонської області, керуючи автомобілем Mercedes, на великій швидкості в’їхав у підземний пішохідний перехід на Чоколівському бульварі.

        Унаслідок наїзду четверо людей, серед яких була дитина, загинули на місці. Ще троє осіб отримали травми.

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        Після аварії слідчі поліції затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

        За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

        Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

        Наразі Шевченківський районний суд столиці задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.


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