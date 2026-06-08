Смертельна ДТП у Києві: водія Mercedes заарештували без права застави

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію Mercedes, який в’їхав у підземний пішохідний перехід у Солом’янському районі столиці та спричинив загибель чотирьох людей. Підозрюваного взято під варту без права внесення застави.

Як повідомили в поліції Києва, 49-річний житель Херсонської області, керуючи автомобілем Mercedes, на великій швидкості в’їхав у підземний пішохідний перехід на Чоколівському бульварі.

Унаслідок наїзду четверо людей, серед яких була дитина, загинули на місці. Ще троє осіб отримали травми.

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Після аварії слідчі поліції затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Наразі Шевченківський районний суд столиці задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.