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        Росія скинула три авіабомби на Слов’янськ: серед поранених 17-річна дівчина

        Галина Шподарева
        8 Червня 2026 14:44
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        Пошкоджений внаслідок авіаудару будинок у Слов'янську 8 червня / Фото: Донецька ОВА
        Пошкоджений внаслідок авіаудару будинок у Слов'янську 8 червня / Фото: Донецька ОВА

        8 червня у Слов’янську на Донеччині семеро людей дістали поранення внаслідок російського авіаудару. Серед постраждалих — 17-річна дівчина.

        Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

        Удару по Слов’янську трьома авіаційними бомбами російські війська завдали сьогодні близько 12:00.

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        Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю, медичний заклад, численні багатоповерхові та приватні будинки.

        Станом на зараз відомо по сімох постраждалих, зокрема 17-річну дівчину.

        Наразі триває встановлення остаточних наслідків удару.

        Інформація про руйнування та кількість постраждалих уточнюється.

        Наслідки удару по Слов’янську 8 червня / Фото: Донецька ОВА

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