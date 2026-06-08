Росія скинула три авіабомби на Слов’янськ: серед поранених 17-річна дівчина

8 червня у Слов’янську на Донеччині семеро людей дістали поранення внаслідок російського авіаудару. Серед постраждалих — 17-річна дівчина.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Удару по Слов’янську трьома авіаційними бомбами російські війська завдали сьогодні близько 12:00.
Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю, медичний заклад, численні багатоповерхові та приватні будинки.
Станом на зараз відомо по сімох постраждалих, зокрема 17-річну дівчину.
Наразі триває встановлення остаточних наслідків удару.
Інформація про руйнування та кількість постраждалих уточнюється.