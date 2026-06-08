Росія скинула три авіабомби на Слов’янськ: серед поранених 17-річна дівчина

У Києві зірвали замах на посадовця ГУР: агенту РФ обіцяли $100 тисяч

ЗСУ вдарили по нафтобазі під Новоросійськом та важливому вузлу нафтопроводів у Волгоградській області

Станом на зараз відомо по сімох постраждалих, зокрема 17-річну дівчину.

Удару по Слов’янську трьома авіаційними бомбами російські війська завдали сьогодні близько 12:00.