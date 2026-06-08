Україна вперше отримає бонус від ЄС за дострокове виконання реформ — Свириденко

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 млрд євро. Загальна сума коштів, наданих за цим механізмом, уже перевищила 29,4 млрд євро.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, з урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро.

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Отримані кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних потреб.

Свириденко зазначила, що це вже сьомий транш у межах програми Ukraine Facility. Для його отримання Україна виконала 11 індикаторів Плану України, які охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

Крім того, за словами глави уряду, Україна достроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування.

«Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ», — повідомила Свириденко.

Станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів Плану України, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.

Прем’єр-міністерка наголосила, що уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості держави, відновлення країни та наближення до членства в Європейському Союзі.