Угорщина втратить понад мільярд доларів через зупинку постачання газу для України, — МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Угорщина втратить понад 1 мільярд доларів, якщо припинить постачання газу до України. Йдеться про доходи, які країна отримала від експорту газу у 2025 році.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, наразі імпорт угорського газу не зупинений. Водночас у разі такого рішення єдиним наслідком стане втрата понад 1 млрд доларів для угорської економіки.

Тихий зазначив, що Україна має необхідні обсяги газу і знає, звідки їх отримати навіть у разі припинення постачання. Він додав, що країна диверсифікувала джерела енергоресурсів і не залежить від рішень окремих держав.

Нагадаємо, 25 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Будапешт поступово припинятиме постачання газу Україні, доки не відновиться транзит російської нафти через нафтопровід “Дружба”.