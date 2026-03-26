Атака дронів на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, є знеструмлення

У ніч на 26 березня російські війська атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових будинків, у частині районів зникло електропостачання. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомили в Одеській ОВА та Ізмаїльській РДА.

Під удар потрапили портова та енергетична інфраструктура. Пошкодження зафіксовані в Ізмаїлі та Вилківській громаді.

За даними мера Ізмаїла Андрія Абрамченка, місто зазнало масованої атаки безпілотників. Унаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурні об’єкти та житлові будинки.

За інформацією Одеської ОВА, одна людина постраждала.

“Через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи”, – написав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як повідомили в ДТЕК Одеські електромережі, в частині Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів зникло світло через локальну аварію в мережі.