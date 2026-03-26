На Херсонщині поранено вісьмох людей через обстріли, пошкоджено будинки та лікарню

На правобережжі Херсонщини внаслідок російських обстрілів поранено вісьмох людей. Пошкоджені житлові будинки, медичний та навчальний заклади.

Про це повідомили в ГУНП в Херсонській області.

За даними поліції, під вогнем артилерії та безпілотників опинилися Херсон та низка населених пунктів області, зокрема Антонівка, Білозерка, Берислав, Милове та інші.

У Білозерці вранці внаслідок масованого артилерійського обстрілу постраждали шестеро місцевих жителів віком від 43 до 81 року. У них діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес, один чоловік отримав множинні уламкові поранення. Пошкоджено багатоквартирний і шість приватних будинків, згодом — адміністративну будівлю.

У Хрещенівці дрон пошкодив приватний будинок, ще один будинок зазнав ушкоджень у Миловому після ударів FPV-дронів.

У Корабельному районі Херсона внаслідок артобстрілу поранено двох жінок 70 і 84 років. У них мінно-вибухові травми та контузії. Там пошкоджено два багатоквартирні будинки, медичний і навчальний заклади.

Загалом унаслідок атак пошкоджено три багатоквартирні та вісім приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури та адміністративну будівлю.