        На Херсонщині поранено вісьмох людей через обстріли, пошкоджено будинки та лікарню

        Галина Шподарева
        26 Березня 2026 12:30
        Пошкоджений артобстрілом будинок на Херсонщині / Фото: ГУНП в Херсонській області
        На правобережжі Херсонщини внаслідок російських обстрілів поранено вісьмох людей. Пошкоджені житлові будинки, медичний та навчальний заклади.

        Про це повідомили в ГУНП в Херсонській області.

        За даними поліції, під вогнем артилерії та безпілотників опинилися Херсон та низка населених пунктів області, зокрема Антонівка, Білозерка, Берислав, Милове та інші.

        У Білозерці вранці внаслідок масованого артилерійського обстрілу постраждали шестеро місцевих жителів віком від 43 до 81 року. У них діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес, один чоловік отримав множинні уламкові поранення. Пошкоджено багатоквартирний і шість приватних будинків, згодом — адміністративну будівлю.

        У Хрещенівці дрон пошкодив приватний будинок, ще один будинок зазнав ушкоджень у Миловому після ударів FPV-дронів.

        У Корабельному районі Херсона внаслідок артобстрілу поранено двох жінок 70 і 84 років. У них мінно-вибухові травми та контузії. Там пошкоджено два багатоквартирні будинки, медичний і навчальний заклади.

        Загалом унаслідок атак пошкоджено три багатоквартирні та вісім приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури та адміністративну будівлю.

        Наслідки артобстрілу Херсонщини / Фото: ГУНП в Херсонській області

