Оновлення команди Міноборони: Федоров повідомив по нові призначення

Кабінет Міністрів призначив Мстислава Баніка заступником міністра оборони України. Також указом призначено Юрія Мироненка генеральним інспектором Міністерства оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Мстислав Банік відповідатиме за реформу закупівель у Міноборони. За словами Федорова, його завдання — забезпечити прозорість та ефективність закупівель для війська.

Раніше Банік працював у Міністерстві цифрової трансформації, де відповідав за запуск і розвиток “Дії”, а в Міноборони очолював розвиток “Армія+” та “Резерв+”. Має бойовий досвід: добровільно долучився до війська, пройшов шлях від солдата до офіцера, створював підрозділи FPV-дронів, працював на рівні штабу та брав участь у Курській операції у складі підрозділу CODE 9.2.

Юрій Мироненко на посаді генерального інспектора відповідатиме за оцінку стану справ у військах і ефективності рішень. Його завдання — забезпечити регулярний аналіз роботи рішень і формувати основу для корекції політик і планів.

Раніше Мироненко працював заступником міністра оборони, де відповідав за розвиток системи DELTA, впровадження Mission Control, створення можливостей для тренування моделей штучного інтелекту, масштабування технологій, реформу кодифікації та запуск приватної ППО. Також був заступником міністра цифрової трансформації, командиром підрозділу дронів і очолював Держспецзв’язку.

“Формуємо команду, яка здатна швидко масштабувати рішення, ефективно використовувати ресурси й забезпечувати результат для фронту”, — написав Федоров.