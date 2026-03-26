        Події

        Росіяни атакували три пожежні частини за добу: фото наслідків

        Галина Шподарева
        26 Березня 2026 13:04
        читать на русском →
        Знищена російським обстрілом пожежна техніка / Фото: ДСНС
        Знищена російським обстрілом пожежна техніка / Фото: ДСНС

        Протягом доби російські війська атакували пожежно-рятувальні підрозділи у Харківській, Херсонській та Сумській областях. Унаслідок ударів зруйновані будівлі та пошкоджена техніка.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        На Харківщині у Студенку керована авіабомба знищила пожежно-рятувальний підрозділ місцевої пожежної охорони. На Херсонщині під час масованого обстрілу снаряд влучив у будівлю пожежної частини.

        Реклама
        Реклама

        На Сумщині російські безпілотники двічі атакували пожежне депо в одному з прикордонних населених пунктів Шосткинського району.

        Унаслідок атак пошкоджені будівлі, вибиті вікна, зруйновані стіни та знищена пожежна техніка. Рятувальники не постраждали, оскільки перебували в укритті.

        Знищені російськими обстрілами пожежні частини / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        усі новини