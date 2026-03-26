Росіяни атакували три пожежні частини за добу: фото наслідків

Протягом доби російські війська атакували пожежно-рятувальні підрозділи у Харківській, Херсонській та Сумській областях. Унаслідок ударів зруйновані будівлі та пошкоджена техніка.

Про це повідомили в ДСНС України.

На Харківщині у Студенку керована авіабомба знищила пожежно-рятувальний підрозділ місцевої пожежної охорони. На Херсонщині під час масованого обстрілу снаряд влучив у будівлю пожежної частини.

На Сумщині російські безпілотники двічі атакували пожежне депо в одному з прикордонних населених пунктів Шосткинського району.

Унаслідок атак пошкоджені будівлі, вибиті вікна, зруйновані стіни та знищена пожежна техніка. Рятувальники не постраждали, оскільки перебували в укритті.