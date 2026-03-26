Стрілянина по патрульних в Одесі та ліквідація нападника: ДБР перевіряє правомірність застосування зброї

В Одесі чоловік відкрив вогонь по патрульних під час перевірки документів, унаслідок чого двоє поліцейських зазнали поранень. Сьогодні нападника ліквідували під час затримання, ДБР встановлює обставини.

Про це повідомили в ДБР.

Увечері 25 березня в Одесі на блокпосту правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки. Під час встановлення особи з’ясувалося, що водій перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

У цей момент чоловік відкрив вогонь з автомата у бік поліцейських і втік. Унаслідок стрілянини двоє патрульних дістали вогнепальні поранення, їх госпіталізували.

В області оголосили спецоперацію “Сирена”. Наступного ранку правоохоронці виявили стрільця в недобудові на території дачного кооперативу в Одеському районі.

Під час затримання бійцями спецпідрозділу КОРД чоловік знову відкрив вогонь у бік правоохоронців, після чого ті застосували зброю. Згодом за допомогою аеророзвідки виявили тіло нападника.

Наразі на місці працюють слідчі ДБР, які встановлюють обставини події та перевіряють правомірність застосування зброї. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 КК України.