Зеленський заявив про проблему в переговорах

Президент Володимир Зеленський заявив про складнощі в організації переговорів щодо війни. За його словами, Україна відчуває себе радше медіатором, ніж стороною конфлікту.

Про це він сказав у коментарі телемарафону «Єдині новини». Зеленський зазначив, що українська сторона щодня спілкується з американськими партнерами, а переговорні групи підтримують контакт між собою.

Водночас, за його словами, існують обмеження щодо місця проведення зустрічей. Зокрема, США можуть проводити переговори лише на своїй території, тоді як Росія готова до зустрічей будь-де, окрім США.

Реклама

Реклама

Президент також зазначив, що через війну на Близькому Сході, зокрема конфлікт із Іраном, американська сторона з міркувань безпеки не виїжджає за кордон, і переговорна команда залишається в межах країни.

Україна, за словами Зеленського, готова до зустрічей у тристоронньому форматі та пропонує проводити їх у Європі — зокрема в Туреччині чи Швейцарії — або на Близькому Сході.