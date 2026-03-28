НБУ заявив про системні порушення в Укрпошті та проблеми з управлінням

Національний банк України заявив про системні порушення в діяльності «Укрпошти» та проблеми з корпоративним управлінням. Регулятор наголосив, що це створює ризики для платіжної інфраструктури країни.

Про це йдеться у заяві НБУ. У регуляторі зазначили, що «Укрпошта» як надавач платіжних послуг підлягає нагляду, а неналежні системи управління та контролю в компанії можуть мати системний вплив.

У НБУ повідомили, що 16 березня 2026 року було ухвалено рішення про накладення штрафу на «Укрпошту» в розмірі 255 тис. грн. Його застосували за неподання запитуваної інформації та документів у встановлені строки.

Регулятор також нагадав про попередні санкції. У березні 2024 року компанію оштрафували більш ніж на 17 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. У 2025 році НБУ двічі застосовував письмові застереження через проблеми в системі управління ризиками та діяльності на платіжному ринку.

У заяві зазначається, що система корпоративного управління в компанії не відповідає вимогам і міжнародній практиці. Зокрема, тривалий час не була сформована наглядова рада, а управління здійснюється з концентрацією повноважень у генерального директора.

НБУ вважає, що системний характер порушень протягом 2024–2026 років ставить під сумнів якість управління та професійну компетентність керівництва компанії.

У регуляторі наголосили, що вимоги щодо надання інформації є стандартною практикою нагляду і спрямовані на забезпечення стабільності платіжного ринку та захист прав споживачів. Також зазначено, що «Укрпошта» має право оскаржити рішення в суді.

Окремо в НБУ підкреслили необхідність якнайшвидшого формування дієздатної наглядової ради компанії.