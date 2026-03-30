РФ атакувала Україну 164 дронами — ППО знищила понад 91%

У ніч на 30 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та безпілотниками. Сили ППО знищили або подавили понад 91% ворожих дронів.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму, а також 164 ударними БпЛА різних типів, зокрема Shahed, «Гербера» та «Італмас».

Запуски здійснювалися з території РФ — Брянська, Орла, Курська, Міллєрового, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму — Чауди та Гвардійського. Близько 90 із них становили «шахеди».

Реклама

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 150 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники, та закликали дотримуватися правил безпеки.