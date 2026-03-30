Сирський заявив про різке зростання ефективності ППО проти дронів

Україна змінює підходи до протидії масованим атакам російських безпілотників. У ЗСУ нарощують кількість дронів-перехоплювачів та посилюють підготовку військових.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, противник змінює тактику застосування ударних БПЛА, тому українські сили адаптують свої дії та впроваджують нові способи протидії.

За його словами, у березні Командування безпілотних систем ППО переформували в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття, яке діє у складі Повітряних сил і відповідає за розвиток так званої «малої ППО», модернізацію техніки та підготовку особового складу.

Реклама

Реклама

У ЗСУ також збільшують кількість екіпажів дронів-перехоплювачів і підсилюють навчання військовослужбовців.

За даними Сирського, у березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених цілей зросли майже на 55% порівняно з лютим.

З початку весни українські дрони-перехоплювачі знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника. Додатково гелікоптери знищили 379 ударних безпілотників.

Сирський зазначив, що найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва, а також наголосив на необхідності подальшого нарощування їх кількості, зокрема із системами автоматичного наведення.

Окрему увагу приділяють впровадженню штучного інтелекту та автоматизації у застосуванні систем ППО.

За словами головнокомандувача, Росія продовжує нарощувати виробництво безпілотників і вдосконалює їх застосування, тому Україна готується до нових атак.