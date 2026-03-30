        Суспільство

        Частина областей без світла після обстрілів: ситуація в енергосистемі

        Сергій Бордовський
        30 Березня 2026 10:48
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: УНІАН

        В Україні через обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишилася без світла. Водночас обмеження електропостачання наразі не прогнозуються.

        Як повідомляє Міненерго, без електропостачання тимчасово залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

        Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

        У відомстві зазначили, що станом на ранок 30 березня застосування обмежень не прогнозується.

        Водночас споживачів закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години — вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на енергосистему.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини