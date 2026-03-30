Частина областей без світла після обстрілів: ситуація в енергосистемі

В Україні через обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишилася без світла. Водночас обмеження електропостачання наразі не прогнозуються.

Як повідомляє Міненерго, без електропостачання тимчасово залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У відомстві зазначили, що станом на ранок 30 березня застосування обмежень не прогнозується.

Водночас споживачів закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години — вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на енергосистему.