У Славутичі після атаки РФ без світла залишилася 21 тисяча людей

Зранку 6 квітня росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Київщини. Унаслідок атаки десятки тисяч жителів Славутича залишилися без світла.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
У результаті російської атаки Славутич тимчасово залишився без електропостачання, без світла опинилися близько 21 тисячі людей.
За словами Калашника, вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Забезпечено водопостачання, соціальні заклади працюють на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними.
У місті відкриті Пункти незламності.