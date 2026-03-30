У Хмельницькому жінка готувала підриви авто військових: деталі від СБУ

У Хмельницькому затримали агентку фсб, яка готувала теракти проти українських військових. Жінка планувала підриви автомобілів Сил оборони.

Як повідомляє СБУ, зловмисниця відстежувала місця паркування авто українських воїнів, фотографувала їх та намагалася визначити наявність камер відеоспостереження.

Агентка фсб готувала серію терактів на Хмельниччині / Фото: СБУ

За даними слідства, отриману інформацію ворог планував використати для проникнення на автостоянки, мінування транспорту та подальшого підриву.

Правоохоронці затримали агентку під час дорозвідки поблизу паркінгу з автомобілями військових.

Встановлено, що жінка є місцевою мешканкою, яку завербувала фсб після того, як вона публікувала прокремлівські коментарі в соцмережі «Однокласники».

Крім того, вона відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції, де перебували військові ешелони.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.