Хто такий хірург-онколог та в яких випадках варто до нього звертатися

Хірург-онколог — лікар, який спеціалізується на оперативному лікуванні злоякісних новоутворень. У багатьох випадках саме хірургічне втручання є ключовим етапом лікування: воно дає змогу повністю видалити пухлину, зменшити її об'єм або отримати матеріал для точного гістологічного аналізу.

Розглянемо детальніше, чим займається хірург-онколог, у яких ситуаціях пацієнтів направляють до цього спеціаліста та які захворювання найчастіше потребують оперативного лікування.

Чим хірург-онколог відрізняється від загального хірурга?

Загальний хірург може виконувати багато оперативних втручань, однак лікування злоякісних пухлин має свої особливості. Під час операції хірург-онколог враховує необхідні межі резекції для забезпечення радикальності втручання, стан регіонарних лімфатичних вузлів, потребу в лімфодисекції та можливість точного стадіювання захворювання.

Крім того, він працює у мультидисциплінарній команді разом з клінічним онкологом та іншими фахівцями, що дає можливість поєднувати хірургію з хіміотерапією, імунотерапією або

Які операції входять до сфери онкохірургії?

Онкохірургія охоплює лікування пухлин різної локалізації. Найчастіше хірургічні втручання проводять при таких захворюваннях:

Пухлини шлунково-кишкового тракту — операції на шлунку, кишківнику та підшлунковій залозі, які нерідко поєднуються з реконструкцією травного тракту.

Новоутворення молочної залози — у 95% випадків органозбережні операції.

Рак шкіри — видалення меланом, базаліом і плоскоклітинних карцином із подальшим пластичним закриттям дефекту.

Пухлини сечостатевої системи — операції на нирках, сечовому міхурі та простаті.

Гінекологічна онкологія — хірургічне лікування пухлин піхви, шийки матки, яєчників та тіла матки.

Онкологія легень — резекції частки або всієї легені, а також видалення метастатичних уражень.

Операції на щитоподібній залозі.

Конкретний обсяг втручання залежить від типу пухлини, її стадії та загального стану пацієнта. Тактику лікування зазвичай визначають після обстеження та обговорення випадку на мультидисциплінарному консиліумі.

Коли варто звернутися до хірурга-онколога?

Направлення до онкохірурга дає онколог або суміжний спеціаліст після підтвердження діагнозу. Але є симптоми, з якими варто звернутися до лікаря без зволікань і не чекати, поки вони «самі пройдуть»:

новоутворення або ущільнення в будь-якій частині тіла, яке збільшується або змінюється;

незрозуміла втрата ваги в поєднанні зі слабкістю та відсутністю апетиту;

кров у сечі або калі без очевидної причини;

тривалий біль, що не відповідає на стандартне лікування;

зміни родимок або поява нових шкірних утворень;

аномальні кровотечі у жінок поза менструальним циклом.

Ці симптоми потребують обстеження. Вони не обов’язково вказують на онкологічне захворювання, але виключити його важливо.

Як відбувається консультація?

На первинному прийомі хірург-онколог вивчає наявні результати обстежень, за потреби призначає додаткову діагностику (біопсію, КТ, лабораторні аналізи) і визначає тактику: чи потрібна операція, якого обсягу, чи варто спочатку провести передопераційну терапію. Важливо, що онкохірург бере участь у плануванні лікування з самого початку — іноді саме від обсягу первинної операції залежить, чи знадобиться хіміотерапія після неї.

ТОВ “СКАЙ-ВІННЕР”, ліцензія МОЗ України №551 від 27 серпня 2015 року.